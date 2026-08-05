به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، زمین‌لرزه‌ای به قدرت ۴ ریشتر ساعت یک و ۴۲ دقیقه و ۱۸ ثانیه امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد شهر یاسوج و مناطق اطراف را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق ۶ کیلومتر زمین، ۱۳ کیلومتری یاسوج، ۳۴ کیلومتری سی سخت و۴۱ کیلومتری چیتاب استان کهگیلویه وبویر احمد رخ داد.

همچنین پیش از این هم ساعت یک و ۲۸ دقیقه زمین لرزه دیگری به قدرت ۲ و ۵ دهم در مقیاس ریشتر شهر یاسوج را لرزاند.