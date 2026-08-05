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مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: با ارزیابیهای میدانی، هر دو زلزله بامداد امروز در شهر یاسوج، هیچگونه خسارتی نداشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، زمینلرزهای به قدرت ۴ ریشتر ساعت یک و ۴۲ دقیقه و ۱۸ ثانیه امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد شهر یاسوج و مناطق اطراف را لرزاند.
این زمین لرزه در عمق ۶ کیلومتر زمین، ۱۳ کیلومتری یاسوج، ۳۴ کیلومتری سی سخت و۴۱ کیلومتری چیتاب استان کهگیلویه وبویر احمد رخ داد.
همچنین پیش از این هم ساعت یک و ۲۸ دقیقه زمین لرزه دیگری به قدرت ۲ و ۵ دهم در مقیاس ریشتر شهر یاسوج را لرزاند.