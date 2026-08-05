به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما سازمان هواشناسی: پیش‌بینی کرد: امروز در برخى نواحی مازندران و ارتفاعات البرز مرکزى، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت رخ می‌دهد.

همچنین بر اساس این اطلاعات از امروز تا شنبه در برخى مناطق شمال شرق، شرق، جنوب شرق و بخش‌هایی از مرکز در بعضى از ساعت ها، وزش باد شدید و در برخى مناطق خیزش گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.