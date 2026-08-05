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مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور از اهدای مجموعهای ارزشمند ۵۴ جلد قرآن خطی حزبی مربوط به اواخر دوره قاجار به این مرکز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، عاطفه زارعی با اشاره به ویژگیهای نسخهشناختی این مجموعه گفت: این اثر از قرآنهای حزبی کتابتشده در اواخر دوره قاجار است که متن آنها به خط نسخ مُعرب و در هر صفحه در ۱۱ سطر کتابت شده و هر جلد یک حزب از قرآن کریم را دربر میگیرد.
او با اشاره به ویژگیهای هنری این نسخهها هم افزود: وجود سرلوحهای تذهیبشده، جدولکشی پیرامون متن، کمنداندازی، نشانهای ختم آیات به صورت دوایر زرین، علائم تجویدی به رنگ سرخ و جلدهای تیماج عنابی از جمله آرایههای شاخص این مجموعه است که جلوهای از هنر کتابآرایی دوره قاجار را به نمایش میگذارد.
مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور با بیان اینکه کتابت این مجموعه توسط «محمدحسین ابن محمدبدیع علوی همدانی» مشهور به «قاری همدانی» انجام شده است، گفت: این قرآنها در سالهای ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷ هجری قمری کتابت شدهاند.
عاطفه زارعی افزود: این مجموعه نفیس از سوی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان همدان به مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور (همدان) اهدا شده است.
او با اشاره به اقدامات تخصصی انجامشده بر روی این مجموعه تصریح کرد: هماکنون فرآیند فهرستنویسی نسخهها توسط کارشناسان نسخ خطی مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور در مراحل پایانی قرار دارد و اطلاعات کتابشناختی و نسخهشناختی آنها از طریق سامانه اطلاعرسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در دسترس پژوهشگران، نسخهشناسان و علاقهمندان قرار گرفته است.