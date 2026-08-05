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مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری از رسیدگی به اعتراضات ۳۴ واحد تولیدی استان نسبت به نتایج آزمونهای آزمایشگاهی در کمیسیون تخصصی ماده ۱۸ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سینوش همتزاده گفت: از ابتدای امسال پرونده اعتراض ۳۴ واحد تولیدی استان نسبت به نتایج آزمونهای آزمایشگاهی در کمیسیون ماده ۱۸ بررسی شد.
وی افزود: این کمیسیون با هدف صیانت از حقوق تولیدکنندگان و تضمین سلامت مصرفکنندگان، به صورت تخصصی و قانونی به اعتراضات رسیدگی میکند تا عدالت در زنجیره تولید رعایت شود.
مدیرکل استاندارد استان درباره فرآیند رسیدگی گفت: پروندهها با حضور کارشناسان مجرب حوزههای صنعتی بررسی و مستندات و نتایج آزمونها واکاوی میشود.