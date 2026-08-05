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مدیر عامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی، نسبت به استفاده غیرمتعارف و تجملاتی از گاز طبیعی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ؛جهانبخش سلیمیان افزود: بهرهگیری از گاز برای مصارف غیرضروری نظیر گرمایش جکوزی، ویلاهای کمساکن، تجهیزات گرمایشی فضای باز و تزئینات شعلهنما، تضییعکننده حقوق عمومی و مصداق بارز اسراف در ثروت ملی است.
وی با بیان اینکه پایداری جریان گاز خط قرمز مجموعه است، گفت: تمامی مصارف خارج از الگوی استاندارد توسط تیمهای پایش رصد شده و در صورت شناسایی موارد تخلف، علاوه بر اعمال جرایم نقدی سنگین، محدودیت در اشتراک و در نهایت قطع جریان گاز برای مشترکان خاطی اعمال خواهد شد.
وی از تمامی شهروندان درخواست کرد با رعایت الگوی مصرف و پرهیز از تجهیزات گازسوز پرمصرف، خادمان خود را در حفظ پایداری شبکه و تأمین گاز مناطق دوردست یاری کنند.