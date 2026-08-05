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مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری از صدور گواهی انطباق با استاندارد برای نخستین محموله خودرو وارداتی به استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سینوش همت زاده گفت: این اقدام علاوه بر ایفای وظایف قانونی سازمان ملی استاندارد ایران در حوزه ارزیابی انطباق، زمینهساز درآمدزایی و رونق تجارت در استان شده است.
وی افزود: با انجام فرآیندهای بازرسی و ارزیابی فنی در استان و صدور گواهی انطباق، مراحل اداری و فنی مورد نیاز برای ترخیص خودروها با سرعت بیشتری انجام میشود که با کاهش زمان انتظار واردکنندگان، به رونق فعالیتهای اقتصادی و افزایش درآمدهای مرتبط در استان کمک خواهد کرد.
مدیرکل استاندارد استان با تأکید بر اهمیت رعایت الزامات فنی، ایمنی و زیستمحیطی خودروهای وارداتی گفت: تمامی مراحل ارزیابی این محموله بر اساس ضوابط و استانداردهای ملی انجام شده و پس از احراز انطباق با استانداردهای مربوطه، مجوز واردات خودروها صادر شده است.
همتزاده خاطرنشان کرد: توسعه خدمات ارزیابی انطباق در استان، علاوه بر تسهیل امور فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران، میتواند نقش مؤثری در جذب ظرفیتهای جدید اقتصادی، افزایش درآمدهای استانی و ارائه خدمات تخصصی استاندارد در سطح منطقه ایفا کند.