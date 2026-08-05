آتش‌سوزی مهیب و گسترده در کارخانه مواد شیمیایی در حومه شهر سائوپائولوی برزیل موجب تخلیه ساکنان محلی و اعزام ده‌ها ماشین آتش‌نشانی به محل حادثه شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این آتش‌سوزی حوالی ساعت ۱۵ به وقت محلی در یک کارخانه تولید حل‌کننده‌های شیمیایی رخ داده و شعله‌های عظیم و ستون‌های ضخیم دود تا ارتفاع بیش از ۳۰ متری در آسمان منطقه قابل مشاهده است.

بر اساس این گزارش، بیش از ۳۰ خودروی آتش‌نشانی و ۶۰ آتش‌نشان برای مهار آتش در محل مستقر شده‌اند.

تصاویر و ویدئو‌های منتشر شده از این حادثه در فضای مجازی، شدت و گستردگی آتش‌سوزی را نشان می‌دهد.

هم اکنون ساکنان محلی با وحشت خانه‌های خود را ترک کرده‌اند.

تاکنون گزارشی از تلفات جانی و یا علت وقوع این حادثه منتشر نشده است.

بنا بر گزارش‌ها، عملیات اطفا و مهار آتش همچنان ادامه دارد.