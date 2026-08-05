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سی بی اس نیوز به نقل از دو منبع آمریکایی فاش کرد: ارتش آمریکا دیگر تقریبا موشک دوربردی در اختیار ندارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وبگاه شبکه سی بی اس نیوز بامداد امروز چهارشنبه (به وقت تهران) نوشت: دو منبع آگاه که به طور مستقیم در جریان این موضوع قرار دارند، به شبکه سیبیاس نیوز اعلام کردند که ایالات متحده در جریان جنگ با ایران، تقریباً تمام ذخایر جهانی موشکهای هدایتشونده دوربرد خود را مصرف کرده است.
به گفته این منابع، آمریکا تقریباً تمامی موشکهای سامانه موشکی تاکتیکی ارتش (ATACMS) و همچنین موشکهای تهاجمی دقیق (Precision Strike Missile) را به کار گرفته است.
خبرگزاری رویترز نیز پیشتر گزارش داده بود که آمریکا در جنگ ایران، «تقریباً تمام» موشکهای هدایتشونده دوربرد خود را مصرف کرده است.
سیبیاس نیوز پیش از این نیز گزارش داده بود که ذخایر رهگیرهای دفاعی و موشکهای دوربرد آمریکا به شدت کاهش یافته و این مسئله به یکی از نقاط فشار در داخل دولت آمریکا تبدیل شده است. همچنین این رسانه گزارش داده بود که ایالات متحده دیگر قادر نیست همانند روزهای ابتدایی جنگ با ایران، مصرف بالای مهمات هدایتشونده دقیق را ادامه دهد.
مقامهای آمریکایی اعلام کردهاند که موجودی موشکهای ATACMS و Precision Strike Missile محدود است و در حال حاضر مهمترین نگرانی، تعداد رهگیرهای سامانههای پاتریوت و دفاع موشکی ارتفاع بالای تاد است؛ زیرا این رهگیرها با سرعتی بیش از توان صنعت دفاعی آمریکا برای جایگزینی آنها مصرف شدهاند.
بر اساس گزارشی که مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی (CSIS) در ماه ژوئیه منتشر کرد، آمریکا پیش از آغاز جنگ دارای ۲ هزار و ۳۳۰ فروند رهگیر پاتریوت بود، اما تا پایان ماه ژوئیه این تعداد به حدود ۷۵۹ تا ۸۲۷ فروند کاهش یافته است. این گزارش همچنین برآورد کرده که آمریکا پیش از جنگ ۴۵۲ رهگیر سامانه تاد در اختیار داشت، اما تا ۲۷ ژوئیه تعداد آنها به حدود ۲۳۴ تا ۲۷۸ فروند رسیده است. گزارش دیگری از همین مرکز نیز نشان میدهد که بازگشت ذخایر هر دو سامانه به سطح پیش از جنگ، دستکم تا اواسط سال ۲۰۲۹ زمان خواهد برد.