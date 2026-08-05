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پروفسور رابرت پیپ، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو، تلاش ارتش آمریکا برای فرار از جنگ با ایران را نشان دهنده بن بست راهبردی می داند و پاتریشیا مارینز تحلیلگر مسائل نظامی، این اتفاق را نشانهای روشن از فروپاشی چند لایه در ساختار تحلیلی وزارت جنگ آمریکا و انزوای حلقه تصمیم گیرانش توصیف می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ سیما در سهشنبه ۱۳ مرداد به شرح زیر است:
امروز میلیونها دلداده، بی دعوتنامه و میلیونها جامانده، با پای پیاده، به مسیر اباعبداللهالحسین (ع) قدم گذاشتند. راه حسین (ع) راه عزت، برای هر نسلی و در هر عصری است. مسیر دشمنی با یزید و یزیدیان؛ مسیر مشق مقاومت و تمرین آزادگی است. اینجا اربعین، صحنه قدرت نمائی است. قدمگاه مردان و زنانی است که پرچم سرخ انتقام به دوش گرفتند، مقابل دشمن تا بن دندان مسلح ایستادند و به هیچ وجه از حقشان کوتاه نمی آیند. ایستادگی پیروان حسین (ع)، یزید زمان را بدجور گرفتار کرده است، گویا همه تاکتیکهای جنگی آمریکاییها به در بسته خورده. اینکه سرکردههای ارتش تروریست آمریکا از همه نیروهای ریز و درشتشان میخواهند راهی برای خروج از این بن بست پیدا کنند.
پروفسور "رابرت پیپ"، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو، آن را نشان دهنده بن بست راهبردی می داند و "پاتریشیا مارینز" تحلیلگر مسائل نظامی، این اتفاق را نشانه ای روشن از فروپاشی چند لایه در ساختار تحلیلی وزارت جنگ آمریکا و انزوای حلقه تصمیم گیرانش توصیف میکند. بلاتکلیفی در سران کاخ سفید، منشاء اختلاف داخلی، برایشان شده است.
نتایج نظرسنجی "رویترز" و "ایپسوس" نشون می دهد: میزان تأیید عملکرد ترامپ، به ۳۵ درصد کاهش یافته، رفتار ترامپ با ایران، اعتبار جمهوری خواهان را، زیر سوال برده است و ۴۲ درصد رأی دهندهها می گویند در انتخابات کنگره، به دموکراتها رأی می دهند و ۳۷ درصد به جمهوری خواهان، برای همین است که آمریکاییها برای اولین بار، بعد ۱۰ سال، دموکراتها را برای مدیریت اقتصادی آمریکا به جمهوری خواهها ترجیح دادند، این آمار نشان می دهد: جنگ ترامپ علیه ایران برای مردم آمریکا گران تمام شده است.
برنی سندرز، سناتور دموکرات آمریکایی می گوید چرا ترامپ دهها میلیارد دلار پول مردم آمریکا را هزینه نتانیاهو می کند. ترامپ با آن کلاه قرمزش در تبلیغات انتخاباتی مدعی بود: آمده است آمریکا را دوباره قوی کند، اما حرفها و رفتارش، چوب حراج شده است به تتمه اعتبار آمریکا.
از وقتی تصمیم به ایجاد ناامنی در تنگه هرمز گرفته اسا حدود ۶ هزار ملوان غیرنظامی در خلیج فارس، سرگردانند. این آمار را نیویورک تایمز داده است، تنگهای که تا پیش از شرارتهای ترامپ، امن و قابل تردد بود. شاید علت بلاتکلیفی این روزهای آمریکا را بشود در این جمله نیویورک تایمز پیداکرد که می گوید: آن کشوری که از جنگ می ترسد آمریکاست نه ایران. آمریکا دست برتر ندارد، چون به قول رویترز در جریان جنگ با ایران تقریبا تمام موشکهای دوربرد دقیق زنش را مصرف کرده و در مقابل، نیروهای مسلح ایران دستشان پر از بالستیک و پهپاد دوربرد است تا اگه خطایی از دشمن سر زد با شدت عمل، به آن پاسخ بدهند، اینجای ماجرا، اما دقیقا جایی است که نباید از مکر دشمن هم غافل بود. دقیقا همان جا که رئیس جمهور پزشکیان تاکید دارد ایران در پی جنگ نیست، اما از حد و حدودش، دفاع می کند و هوشیار است، هم در میدان نبرد، هم در خیابانها با پرچمهای سرخ یا حسین که بیش از ۱۵۵ شب است هنوز برافراشته هستند.
نویسنده: محمدجواد رضاسلطانی