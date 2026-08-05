به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، پایگاه خبری «ذی اینترسپت» به نقل از یک مقام دولتی آمریکا فاش کرد که پنتاگون با اتخاذ یک سازوکار جدید، آمار تلفات نظامیان خود در جنگ با ایران را تغییر داده است؛ اقدامی که به گفته این منبع، با هدف «مخفی کردن شمار واقعی تلفات» طراحی شده است.

از زمان آغاز درگیری‌ها، پنتاگون برای اعلام رسمی آمار کشته‌ها و مجروحان از سامانه تحلیل خسارات دفاعی موسوم به «DCAS» استفاده می‌کرد؛ سامانه‌ای که مسئولیت ردیابی وضع نظامیان و گزارش آن به کنگره و رئیس‌جمهور را بر عهده داشت. با این حال، گزارش «ذی اینترسپت» تأکید می‌کند که آمار این سامانه همواره با انتقاداتی مبنی بر «لاپوشانی» و فاصله زیاد با اعداد واقعی همراه بوده است.

این انتقادات پس از آن شدت گرفت که پنتاگون در پی حملات تلافی‌جویانه ایران به تأسیسات آمریکا در خاورمیانه در ماه ژوئیه، رویه شمارش خود را تغییر داد. طبق این گزارش، پنتاگون از هفته گذشته با طبقه‌بندی جدیدی، تلفات را تحت عنوان کلی «عملیات‌های خارجی» دسته‌بندی می‌کند تا آنها را از آمار کلی جنگ با ایران جدا کند.

بر اساس داده‌های فاش‌شده، از تاریخ ۷ ژوئیه تاکنون، ۲۷۳ نظامی آمریکایی کشته یا زخمی شده‌اند. با احتساب این تعداد در کنار آمار قبلی سامانه «DCAS»، مجموع تلفات رسمی به ۷۰۴ نفر می‌رسد که نشان‌دهنده افزایشی ۸۳ درصدی نسبت به آمار ثبت‌شده در ۸ آوریل (زمان برقراری اولین آتش‌بس میان دو طرف) است.

پنتاگون در توجیه این تغییر رویه مدعی شده است که عملیات «خشم حماسی» به پایان رسیده و تلفات جدید باید تحت عنوان عملیات‌های خارجی در حوزه مسئولیت «سنتکام» (فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه) ثبت شوند.

خبرگزاری ریانووستی با بررسی داده‌های ادعایی پنتاگون اعلام کرد: شمار نظامیان آمریکایی زخمی‌شده از زمان آغاز درگیری نظامی با ایران به ۶۸۷ نفر افزایش یافته است.

بر اساس آمار ادعایی پنتاگون، تا تاریخ ۴ اوت، ۴۱۷ نظامی آمریکایی در جریان جریان جنگ ایران که طبق اعلام دولت آمریکا در ۵ مه به پایان رسید، زخمی شدند. همچنین، در تهاجم‌های بعدی علیه ایران که از ۷ ژوئیه آغاز شد، ۲۷۰ نظامی آمریکایی دیگر زخمی شدند. بدین ترتیب، شمار کل نظامیان آمریکایی مجروح به ۶۸۷ نفر رسیده است.

بر اساس ادعای پنتاگون، شمار تلفات نظامی آمریکا همچنان ۱۸ نفر است. پنتاگون ادعا می‌کند که ۱۴ نفر از نیرو‌های آمریکایی در جریان عملیات موسوم به «خشم حماسی» علیه ایران کشته شده‌اند و در جریان تهاجم‌های جدید علیه ایران، ۴ نظامی دیگر جان خود را از دست دادند.