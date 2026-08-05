تاکر کارلسون چهره سرشناس رسانه‌ای آمریکایی حمله وحشیانه آمریکا به مدرسه شجره طیبه میناب در ایران را باور نکردنی خواند، گفت: دونالد ترامپ یک مدرسه دخترانه را بمباران کرد و بعد حتی عذرخواهی هم نکرد؛ دلم می‌خواهد یک سیلی محکم به صورتش بزنم.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کارلسون در اظهاراتی در کانال یوتیوب خود، گفت: وقتی که در میان مناقشه و درگیری انسانیت خود را فراموش کرده و انسان‌ها را صرفا به عنوان یک مانع مادی در برابر هر هدفی که برای خود تعیین کرده‌اید می‌بینید، در آن نقطه، عنان کار را به دست شیطان سپرده‌اید.

او همچنین با اشاره به اینکه تیم ترامپ و پیت هگست وزیر جنگ آمریکا هرگز برای این اقدام جنایتکارانه خود عذرخواهی هم نکرده‌اند و حتی در ابتدا سعی در انکار آن نیز داشته‌اند، گفت: دلم می‌خواهد یک سیلی محکم به صورت ترامپ بزنم.

این چهره سرشناس رسانه‌ای محافظه‌کار آمریکایی در ادامه با اشاره به بزرگی این جنایت وحشیانه، افزود: حتی پس از گذشت مدت‌ها، باور عمدی بودن حمله به مدرسه دخترانه برای من دشوار است.

شبکه انگلیسی اسکای‌نیوز پیش‌تر با استناد به نظر هفت کارشناس مستقل و بررسی تصاویر ماهواره‌ای، بقایای مهمات و الگوی تخریب، آمریکا را عامل حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و به شهادت رسیدن کودکان این مدرسه معرفی کرده بود.

شبکه اسکای‌نیوز مستند تحقیقی ۴۹ دقیقه‌ای خود با عنوان «بمباران مدرسه ایران؛ جست‌و‌جو برای حقیقت» را پخش کرد که نتیجه ماه‌ها بررسی درباره یکی از مرگبارترین حملات به غیرنظامیان در جریان جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است.

این رسانه انگلیسی در جمع‌بندی تحقیقات خود اعلام کرد که هفت کارشناس مستقل نظامی، اطلاعاتی و تسلیحاتی پس از بررسی شواهد موجود به این نتیجه رسیده‌اند که همه مدارک به مسئولیت نیرو‌های آمریکایی در حمله به مدرسه شجره طیبه اشاره دارد.