رئیس دفتر سیاسی حماس در پیامی تاکید کرد: خون این شهدا، شاهدی زنده بر ابعاد جنایت‌هایی خواهد ماند که رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین در نوار غزه مرتکب شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در پیامی شهادت ۱۱۲ عضو خانواده‌های «ابوشریعه» و «الحساینه» را تسلیت گفت و تاکید کرد پیکر‌های شهدایی که پس از حدود سه سال از زیر آوار ساختمانی در محله الصبره شهر غزه بیرون آورده شده‌اند شاهد زنده جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه است.

الحیه با ابراز همدردی با این دو خانواده گفت که آنان روز سه‌شنبه گروهی متشکل از ۱۱۲ شهید را تشییع کردند که برای در امان ماندن از حملات به یک خانه پناه برده بودند، اما رژیم صهیونیستی ساختمان را بر سرشان بمباران کرد.

او این کشتار را یکی از بزرگ‌ترین و فجیع‌ترین جنایت‌های صورت گرفته در نوار غزه طی جنگ نسل‌کشی توصیف کرد و گفت که پیکر قربانیان نزدیک به سه سال زیر آوار باقی مانده بود.

رئیس دفتر سیاسی حماس تاکید کرد که خون این شهدا، شاهدی زنده بر ابعاد جنایت‌هایی خواهد ماند که رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین در نوار غزه مرتکب شده است.

الحیه افزود که صحنه ده‌ها تابوت متعلق به مردان، زنان و کودکان دو خانواده، ابعاد جنایت ناشی از وحشی‌گری رژیم صهیونیستی را به تصویر می‌کشد؛ رژیمی که برای حذف و نابودی کامل خانواده‌های فلسطینی تلاش کرده است.

او تاکید کرد که این جنایت همچنان ادامه دارد و تمامی جهان را در برابر مسئولیت خود برای متوقف‌کردن این کشتار و محاکمه عاملان آن قرار می‌دهد.

غزه روز سه‌شنبه شاهد بزرگترین مراسم تشییع بود که در جریان آن پیکر‌های ۱۱۲ شهیدی که از زیر آوار خارج شده‌اند با حضور مردم تشییع شد.

محمود بصل سخنگوی دفاع مدنی غزه در جریان مراسم تشییع این شهدا گفت:‌ای جهانیان از شما می‌پرسم چرا کودکان در غزه کشته می‌شوند؟ به ما جواب بدهید‌ ای آزادگان دنیا!

به گفته منابع فلسطینی، داده‌ها نشان می‌دهد که تعداد کل قربانیان خانواده‌های ابوشریعه و الحساینه در آن مکان به ۳۰۸ شهید و مفقود رسیده است. این یکی از دردناک‌ترین قتل عام‌ها در نتیجه بمباران نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود.

ده‌ها خانواده هنوز در انتظار خبری از عزیزان مفقود خود هستند، زیرا عملیات جست‌و‌جو برای خارج کردن اجساد از زیر آوار خانه‌ها و ساختمان‌های ویران شده در نقاط مختلف این باریکه ادامه دارد.