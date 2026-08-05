به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی منابع عربی بامداد چهارشنبه از وقوع چند انفجار در بندر و منطقه صنعتی جبل علی در دبی و برخاستن دود خبر دادند.

رسانه‌های اماراتی با اشاره به شنیده‌شدن صدای حداقل ۷ انفجار در مدت ۲۰ دقیقه، ادعا کردند این حادثه شاید به‌ علت مشکلات فنی باشد.

شبکه اخبار عراق نیز از حمله موشکی به این منطقه خبر داد و اعلام کرد که این موشک‌ها از یمن شلیک شده است.

تصاویری از حضور نیرو‌های امدادی و میزان تخریب در منطقه «المارینا» بندر جبل‌علی منتشر شده است.

هنوز ماهیت، علت و میزان تلفات احتمالی این انفجار‌ها مشخص نیست.