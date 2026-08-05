منابع خبری گزارش دادند که پایتخت اوکراین بامداد چهارشنبه بار دیگر شاهد حملات موشکی گسترده روسیه بود و انفجارهای پی‌درپی و آتش‌سوزی‌های مهیب، بخش‌های مختلف شهر را در برگرفته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، منابع محلی از شلیک دست‌کم ۲۰ فروند موشک بالستیک به سمت کی‌یف و حومه آن خبر داده‌اند.

بر اساس تصاویر منتشرشده، آتش‌سوزی‌های وسیعی در مناطق غیرمسکونی و تاسیسات زیرساختی و انبار‌ها در مناطق مختلف پایتخت اوکراین روی داده است.

مقام‌های محلی از ساکنان شرق رود دنیپر خواسته‌اند که به دلیل آلودگی ناشی از آتش‌سوزی، پنجره‌ها را ببندند.

همچنین شهردار کی‌یف نیز اعلام کرد که محله‌های پایتخت اوکراین زیر حمله سنگین موشک‌های بالستیک قرار دارند.

تاکنون گزارشی از رهگیری این موشک‌ها از سوی سامانه پاتریوت منتشر نشده است و تقریبا تمامی موشک‌ها به اهداف خود اصابت کرده‌اند.

هنوز آمار دقیقی از تلفات و خسارات کامل این حملات مخابره نشده، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که این حمله‌ها، تاسیسات لجستیکی، انبار‌های سوخت و تجهیزات نظامی را هدف قرار داده‌اند.

این سومین شب پیاپی است که کی‌یف با چنین حملات گسترده‌ای مواجه می‌شود.