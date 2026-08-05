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دونالد ترامپ در حالیکه مردم آمریکا بر اثر جنگ او علیه ایران، افزایش هزینههای زندگی را تجربه میکنند و نگران وضع اقتصادی هستند، باز هم مدعی عصر طلایی کشورش شد و وعده پیروزیهای بیشتر داد!
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ترامپ روز سهشنبه به وقت محلی در شبکه تروث سوشال خود ادعا کرد: این، عصر طلایی آمریکا است و ما تازه در آغاز راه هستیم. ما تاکنون به دستاوردهایی رسیدهایم که هیچکس آنها را ممکن نمیدانست و بزرگترین پیروزیها هنوز در راه است.
رئیس جمهوری جمهوری خواه آمریکا ادعا کرد: رسانههای جعلی و داموکراتها (اصطلاحی تحقیرآمیز که ترامپ برای دموکراتها به کار میبرد) تمام تلاش خود را میکنند تا ذهن مردم را از این موفقیتهای عظیم منحرف کنند، اما انجام این کار برای آنها هر روز دشوارتر میشود.
او مدعی شد: با سرازیر شدن تریلیونها دلار سرمایهگذاری جدید به ایالات متحده و با کارخانهها، طرح های ساختمانی بیشتر و مشاغل پردرآمد بیشتر که در راه هستند، دیگر پنهان کردن نتایج غیرممکن است.
با این حال نتایج نظرسنجیهای مردمی چیز دیگری می گوید و برای جمهوریخواهانی که امیدوارند دو سال دیگر کنترل کامل واشنگتن را حفظ کنند، نگرانکننده است.
براساس نظرسنجی مشترک شبکه سیانان و موسسه اساسآراس که هفته گذشته منتشر شد، به نظر میرسد ترامپ بر موضوعات نادرستی تمرکز کرده است.
بر پایه این نظرسنجی، ۷۳ درصد از آمریکاییها معتقدند او به مهمترین مشکلات کشور توجه کافی نداشته است و فقط ۲۷ درصد گفتهاند اولویتهای رئیسجمهور درست بوده است.
همچنین حدود سهچهارم پاسخدهندگان بر این باورند که ترامپ از مشکلات روزمره مردم عادی فاصله گرفته و درک درستی از آنها ندارد.