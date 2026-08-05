صد و هشتاد و نهمین جایگاه عرضه سوخت شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در منطقه اهواز در ناحیه اندیمشک افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون، مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز گفت: در راستای گسترش شبکه توزیع سوخت به فرآورده‌های نفتی، صد و هشتاد و نهمین جایگاه عرضه سوخت منطقه اهواز در شهرستان اندیمشک به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: جایگاه بهاروند که در بخش الوار و روستای پل‌زال واقع در زمینی به مساحت ۱۶ هزار متر مربع ساخته شده است، دارای ۴ سکو شامل ۴ دستگاه تلمبه بنزین و ۴ دستگاه تلمبه نفتگاز و در مجموع با ۱۶ نازل آماده ارائه خدمات در این منطقه است.

ایدون ادامه داد: همچنین برای تامین ذخیره سوخت، سه مخزن ۱۵۰ هزار لیتری نفتگاز و یک مخزن بنزین با ظرفیت ۵۰ هزار لیتر در این جایگاه پیش‌بینی شده است.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز با اشاره به اهمیت توسعه شبکه توزیع سوخت در نقاط دوردست، اظهار داشت: توسعه و احداث جایگاه‌های عرضه در اولویت برنامه‌های شرکت قرار دارد و هدف این است که هیچ شهروندی برای دسترسی به سوخت با مشکل مواجه نشود.