زمین لرزه‌ای به قدرت ۴ در مقیاس ریشتر شهر یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، بنا براعلام موسسه ژئوفیک زمین‌لرزه ای به قدرت ۴ ریشتر ساعت یک و ۴۲ دقیقه و ۱۸ ثانیه امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد شهر یاسوج و مناطق اطراف را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق ۶ کیلومتر زمین، ۱۳ کیلومتری ياسوج، ۳۴ کیلومتری سي سخت و۴۱ کیلومتری چيتاب استان كهگيلويه وبوير احمد رخ داد.

همچنین پیش از این هم ساعت یک و ۲۸ دقیقه زمین لرزه دیگری به قدرت ۲ و ۵ دهم در مقیاس ریشتر شهر یاسوج را لرزاند.

هنوز از خسارت احتمالی این زمین لرزه ها گزارشی ارسال نشده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: با ارزیابی‌های میدانی، هر دو زلزله بامداد امروز در شهر یاسوج، هیچگونه خسارتی نداشته است.

هنگام زمین لرزه خواندن نماز آیات واجب می شود.