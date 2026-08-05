بامداد امروز؛
یاسوج ۲ بار لرزید
زمین لرزهای به قدرت ۴ در مقیاس ریشتر شهر یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند.
این زمین لرزه در عمق ۶ کیلومتر زمین، ۱۳ کیلومتری ياسوج، ۳۴ کیلومتری سي سخت و۴۱ کیلومتری چيتاب استان كهگيلويه وبوير احمد رخ داد.
همچنین پیش از این هم ساعت یک و ۲۸ دقیقه زمین لرزه دیگری به قدرت ۲ و ۵ دهم در مقیاس ریشتر شهر یاسوج را لرزاند.
هنوز از خسارت احتمالی این زمین لرزه ها گزارشی ارسال نشده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: با ارزیابیهای میدانی، هر دو زلزله بامداد امروز در شهر یاسوج، هیچگونه خسارتی نداشته است.
هنگام زمین لرزه خواندن نماز آیات واجب می شود.
نماز آیات ۲ رکعت است و هر رکعت پنج رکوع دارد که به دو شیوه خوانده میشود: در شیوه نخست قبل از هر رکوع، یک سوره حمد و یک سوره کامل دیگر خوانده میشود. در شیوه دوم پس از خواندن سوه حمد، سوره دیگری به پنج قسمت تقسیم شده و قبل از هر رکوع یک قسمت از آن خوانده میشود.