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جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیهای به مناسبت تشییع شهدای ابوشریعه و الحساینه تاکید کرد: تجاوز و کشتار نمیتواند مقاومت مردم فلسطین را درهم بشکند و یا اراده و عزم آنان را برای پیمودن مسیرهای منتهی به آزادی تضعیف کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، جنبش جهاد اسلامی فلسطین در این بیانیه اعلام کرد که مردم شهر غزه روز سهشنبه گروهی از شهدای خانوادههای «ابوشریعه» و «الحساینه» را تشییع کردند؛ شهدایی که در یکی از فجیعترین کشتارهای رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان بیدفاع در نوامبر ۲۰۲۳ به شهادت رسیدند.
این جنبش افزود که پیکرهای شهدا تا هفته پایانی ژوئیه و روزهای آغازین اوت ۲۰۲۶ زیر آوار باقی ماند. رژیم صهیونیستی با تداوم محاصره ظالمانه، تهدید مکرر نیروهای امدادی و کمیتههای اضطراری و جلوگیری طولانی مدت از فعالیت آنان، مانع بیرونآوردن پیکرها شده بود.
سرانجام نیروهای امداد و نجات غزه با امکانات محدود خود توانستند پیکر شهدا را از زیر آوار بیرون آورند و مردم فلسطین آنان را در مراسمی باشکوه تشییع و به خاک سپردند.
جهاد اسلامی تاکید کرد که این مراسم، سندی زنده بر جنگ نسلکشی، جنایتهای جنگی و کشتار جمعی خانوادههای کامل فلسطینی به دست رژیم صهیونیستی است.
این جنبش افزود کرد که این صحنه افزون بر محکومیت آشکار اشغالگران، ناتوانی و بیعملی نظام عدالت بینالمللی را در برابر ابعاد و شدت این کشتارها به نمایش میگذارد.
جنبش جهاد اسلامی ضمن گرامیداشت یاد شهدای خانوادههای ابوشریعه و الحساینه و تمامی شهدای ملت فلسطین، تاکید کرد تجاوز و کشتار نمیتواند مقاومت مردم فلسطین را درهم بشکند و یا اراده و عزم آنان را برای پیمودن تمامی مسیرهای منتهی به آزادی تضعیف کند.
این جنبش همچنین به خانوادههای ابوشریعه و الحساینه و تمامی خانوادهها و عشایر صبور و سرافراز فلسطینی درود فرستاد و مراتب تسلیت و همدردی خود را با همه اعضای این دو خانواده اعلام کرد.
جهاد اسلامی در پایان این بیانیه تاکید کرد که پایداری، صبر و مبارزه ملت فلسطین همچنان درستترین و نزدیکترین مسیر برای تحقق بازگشت و آزادی خواهد بود.
غزه روز سهشنبه شاهد بزرگترین مراسم تشییع بود که در جریان آن پیکرهای ۱۱۲ شهیدی که از زیر آوار خارج شدهاند با حضور مردم تشییع شد.
محمود بصل سخنگوی دفاع مدنی غزه در جریان مراسم تشییع این شهدا گفت:ای جهانیان از شما میپرسم چرا کودکان در غزه کشته میشوند؟ به ما جواب بدهیدای آزادگان دنیا!
به گفته منابع فلسطینی، دادهها نشان میدهد که تعداد کل قربانیان خانوادههای ابوشریعه و الحساینه در آن مکان به ۳۰۸ شهید و ناپدید رسیده است. این یکی از دردناکترین قتل عامها در نتیجه بمباران نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی محسوب میشود.
دهها خانواده هنوز در انتظار خبری از عزیزان ناپدید خود هستند، زیرا عملیات جستوجو برای خارج کردن اجساد از زیر آوار خانهها و ساختمانهای ویران شده در نقاط مختلف این باریکه ادامه دارد.