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چین نخستین تصاویر از پرواز بمبافکن راهبردی جدید خود را منتشر کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ارتش چین نخستین تصاویر از پرواز بمبافکن راهبردی جدید خود به نام «H-۶ N» را منتشر کرده است.
در کلیپ منتشر شده از ارتش چین، یک بمبافکن راهبردی «H-۶ N» در کنار دو جت جنگنده نسل پنجم رادارگریز «J-۲۰» پرواز میکند و به نظر میرسد یک موشک بالستیک هوابرد «JL-۱» با قابلیت حمل کلاهک هستهای را با خود حمل میکند.
بر اساس این گزارش، فیلمی که این سه هواپیما را نشان میدهد، بخشی از یک سناریوی جنگی شبیهسازی شده است که در آن یک ستاد فرماندهی مشترک پس از دریافت دستور، حملهای هماهنگ علیه ناوگان دشمن انجام میدهد.
ارتش چین هنوز جزئیات بیشتری در مورد این عملیات از جمله زمان دقیق فعالیت و نام رزمایشی که شامل هواپیما و موشک بود، منتشر نکرده است.
موشک «JL-۱» یک موشک بالستیک هواپرتاب با قابلیت حمل کلاهک هستهای است که بردی حدود هشت هزار کیلومتر دارد.
این موشک در مرحله بازگشت به جو با سرعت فراصوت حرکت میکند و علاوه بر مأموریتهای هستهای، قابلیت حمله به اهداف دریایی و زمینی را نیز دارد.