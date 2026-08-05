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کمیتههای مقاومت فلسطین در بیانیهای با اشاره به مراسم با شکوه وداع مردم غزه با گروهی از شهدا اعلام کرد: صحنه تشییع شهدا، ابعاد جنایتکاری بیسابقه رژیم صهیونیستی را به تصویر کشید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کمیتههای مقاومت فلسطین در بیانیهای با اعلام اینکه مراسم با شکوه وداع مردم غزه با گروهی از شهدای خانوادههای «ابوشریعه» و «الحساینه» سندی زنده بر ابعاد هولناک جنگ نسلکشی علیه ملت فلسطین و دلیلی انکارناپذیر بر جنایتهای جنگی و کشتار جمعی خانوادههای کامل فلسطینی است، تصریح کرد که صحنه تشییع شهدا، ابعاد جنایتکاری بیسابقه رژیم صهیونیستی را به تصویر کشید.
کمیتههای مقاومت فلسطین در این بیانیه افزود که باقی ماندن پیکر شهدا برای این مدت طولانی زیر آوار و جلوگیری عامدانه از بیرون آوردن آنان، برگ دیگری بر پرونده سیاه رژیم صهیونیستی و حامیان آن است؛ پروندهای که به خون کودکان، زنان و سالمندان آلوده شده است.
این جنبش فلسطینی در ادامه این بیانیه تصریح کرد که رژیم صهیونیستی از ارتکاب فجیعترین جنایتها علیه بشریت ابایی ندارد؛ آن هم در سایه سکوت شرمآور جهانی و ناتوانی آشکار نهادهای بینالمللی که در توقف کشتارها و محاکمه عاملان آنها شکست خوردهاند.
کمیتههای مقاومت فلسطین در پایان این بیانیه تاکید کرد که این سکوت و بیعملی، پوششی سیاسی و اخلاقی برای ادامه جنگ نسلکشی علیه ملت فلسطین فراهم کرده است.
غزه روز سهشنبه شاهد بزرگترین مراسم تشییع بود که در جریان آن پیکرهای ۱۱۲ شهیدی که از زیر آوار خارج شدند با حضور مردم تشییع شد.
محمود بصل سخنگوی دفاع مدنی غزه در جریان مراسم تشییع این شهدا گفت:ای جهانیان از شما میپرسم چرا کودکان در غزه کشته میشوند؟ به ما جواب بدهیدای آزادگان دنیا!
به گفته منابع فلسطینی، دادهها نشان میدهد که تعداد کل قربانیان خانوادههای ابوشریعه و الحساینه در آن مکان به ۳۰۸ شهید و ناپدید رسیده است. این یکی از دردناکترین قتل عامها در نتیجه بمباران نوار غزه یه دست رژیم صهیونیستی محسوب میشود.
دهها خانواده هنوز در انتظار خبری از عزیزان ناپدید خود هستند، زیرا عملیات جستوجو برای خارج کردن اجساد از زیر آوار خانهها و ساختمانهای ویران شده در نقاط مختلف این باریکه ادامه دارد.
این مراسم تشییع ماهها پس از آن برگزار میشود که دسترسی به قربانیان به دلیل شدت عملیات نظامی اسرائیل و وسعت تخریب وارده به منطقه ممکن نبود. تیمهای دفاع مدنی و امداد و نجات سرانجام توانستند به محل برسند و تعدادی از اجساد را جمعآوری کنند.