پخش زنده
امروز: -
خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ روادید سفیر برزیل در آمریکا را در پی اختلاف با «لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا» رئیس جمهوری آن کشور لغو کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، آسوشیتدپرس روز سهشنبه به وقت محلی افزود که دولت ترامپ در اقدامی تلافیجویانه، روادید سفیر برزیل در ایالات متحده را لغو کرده است. این اقدام در واکنش به رد درخواست صدور روادید برای دو دیپلمات آمریکایی از سوی برزیل در ماه گذشته انجام شده است که قصد داشتند پیش از انتخابات پیشرو به این کشور سفر کنند.
این رسانه آمریکایی اضافه کرد: این اقدام همچنین در پی تعلل برزیل در تائید نامزد معرفیشده از سوی ترامپ برای تصدی سمت سفیر آمریکا در برازیلیا صورت گرفته است.
وزارت خارجه آمریکا ادعا کرد: این تصمیم، پاسخی متقابل به اقدام برزیل بوده است.
بر اساس این گزارش، مقامهای آمریکایی گفتند که اجرای این تصمیم چندین بار به تعویق افتاده بود تا به لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا رئیسجمهوری برزیل فرصت داده شود تا از موضع خود عقبنشینی کند؛ اما او چنین اقدامی نکرد.
مقامهای آمریکایی اعلام کردند در صورتی که برزیل اقدامات لازم را انجام دهد و گزینه پیشنهادی ترامپ برای سمت سفیر آمریکا در برازیلیا را بپذیرد، این تصمیم میتواند به سرعت لغو شود.
لولا قرار است در انتخابات چهارم اکتبر (۱۲ مهر) با سناتور فلاویو بولسونارو رقابت کند؛ فردی که پدرش پیشتر رئیسجمهوری برزیل بوده و خانواده او روابط و ارتباطات بسیاری با دولت ترامپ دارد.
نتایج یک نظرسنجی جدید نشان میدهد که در دور دوم انتخابات، لولا در رقابت با فلاویو بولسونارو با ۴۸ درصد در مقابل ۴۳ درصد در صدر است.
دولت آمریکا مسائل و اختلافات متعددی با لولای چپگرا و سیاستهای او دارد و از بولسوناروی جوان حمایت میکند که در تلاش است مسیر حکومت محافظهکارانه پدرش، ژائیر بولسونارو را ادامه دهد.
ماه گذشته، آمریکا دو دور تعرفه بر واردات کالاهای برزیلی اعمال و این کشور را به انجام شیوههای تجاری ناعادلانه متهم کرد