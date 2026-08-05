شبکه خبری سی‌ان‌ان گزارش داد: ارتش آمریکا حدود ۸۰ درصد از موشک‌های رهگیر کلیدی خود را مصرف کرده و فرماندهان ارشد نظامی هشدار داده‌اند که ذخایر مهمات پنتاگون به سطحی «به‌شدت نگران‌کننده» کاهش یافته است.

براساس گزارش شبکه سی ان ان، به گفته دو منبع آگاه از آخرین گزارش موجودی انبارها، ذخایر سامانه‌های کلیدی پدافند هوایی به‌ویژه در جریان جنگ با ایران به شدت کاهش یافته است.

ارتش آمریکا از زمان آغاز جنگ، نزدیک به چهارپنجم موجودی موشک‌های سامانه تاد خود نسبت به سطح پیش از جنگ و حدود نیمی از موشک‌های رهگیر پاتریوت را مصرف کرده است. انتشار خبر کاهش شدید ذخایر سامانه تاد پیش از این گزارش نشده بود.

مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی برآورد کرده است که ایالات متحده پیش از آغاز جنگ با ایران، حدود ۲۲۰۰ موشک پاتریوت (از دو نسخه به‌روز این سامانه) و ۴۵۲ موشک تاد در اختیار داشته است.

کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس نیز نگرانی‌های جدیدی درباره تاثیر کمبود سامانه‌های دفاع هوایی بر توانایی آنها برای مقابله با هرگونه حمله تلافی‌جویانه احتمالی در صورت تشدید درگیری‌های جاری ابراز کرده‌اند.

به گفته چندین مقام، تعدادی از این کشور‌ها به سامانه‌های پدافند هوایی آمریکا متکی هستند و اذعان کرده‌اند که کمبود ذخایر این سامانه‌ها می‌تواند توانایی آنها را برای رهگیری حملات موشکی و پهپادی احتمالی کاهش دهد.