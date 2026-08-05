به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان هر گونه انفجار در مرز شلمچه را تکذیب کرد.

ولی الله حیاتی درباره شنیده شدن صدای انفجار در منطقه شلمچه گفت: این خبر صحت ندارد و آرامش و امنیت کامل در مرز‌های استان برقرار است.

وی با بیان اینکه زائران اربعین حسینی در مرز‌ شلمچه بدون هیچگونه مشکلی درحال تردد، تاکید کرد: هموطنان نگران‌نباشند و اخبار را فقط از طریق رسانه‌های معتبر و رسمی پیگیری کنند.

ساعتی پیش برخی کانال‌های خبری ادعا کرده بودند که صدای یک انفجار در نزدیکی مرز شلمچه شنیده شده است.