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معاون سخنگوی سازمان ملل با تاکید بر اینکه بر اساس قوانین بینالمللی بشردوستانه، غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی نباید هدف حملات قرار گیرند، هشدار داد: غزه همچنان برای غیرنظامیان ناامن است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «فرحان عزیز حق» معاون سخنگوی سازمان ملل سهشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران، گفت: همکاران ما در دفتر هماهنگی امور بشردوستانه در مورد سرزمین اشغالی فلسطین هشدار میدهند که غزه همچنان برای غیرنظامیان ناامن است، زیرا تیراندازی و حملات نظامی از جمله در مکانهایی که کودکان در حال آموزش و یادگیری هستند، ادامه دارد.
هشدار سازمان ملل در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مدعی شده بود که هیئت (شورای) به اصطلاح صلح غزه به توافقی تاریخی دست یافته است. این هیئت، خلع سلاح کامل باریکه غزه را شرط اصلی عقبنشینی نظامیان صهیونیست به پشت «خط زرد» اعلام کرده است!
حق تصریح کرد: امروز در شهر غزه، یک دانشآموز کلاس ششم پس از اصابت گلوله و زخمی شدن در یک کلاس درس برپا شده در چادر، به بیمارستان منتقل شد. همچنین روز گذشته، نیروهای اسرائیلی در منطقه بیتلاهیا در شمال غزه خانههایی را تخریب و آخرین مدرسه باقیمانده در محوطهای را که پیشتر شامل چهار مدرسه بود، ویران کردند.
معاون سخنگوی سازمان ملل گفت: هفته گذشته نیروهای اسرائیلی به سمت منطقهای که میان خط استقرار مورد توافق موسوم به «خط زرد» و خط هماهنگی «نارنجی» اسرائیل قرار دارد؛ پیشروی کرده بودند که مناطقی را نشان میدهد که محدودیتهایی برای حرکت کارکنان بشردوستانه اعمال میشود.
حق تصریح کرد: نظامیان اسرائیلی، چادرهای حدود ۱۲ خانواده را که در حیاط مدرسه پناه گرفته بودند، تخریب کردند و بلوکهای سیمانی جدیدی را در نزدیکی آن قرار دادند که نشاندهنده گسترش بیشتر مناطقی است که مقامات اسرائیلی محدودیتهای دسترسی را در آنها اعمال کردهاند و شرکای بشردوستانه ما به سرعت برای حمایت از آوارگان بسیج شدند.
معاون سخنگوی سازمان ملل تاکید کرد: طبق قوانین بینالمللی بشردوستانه، غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی باید محافظت شوند و نباید هدف قرار گیرند. فضاهای آموزشی باید برای دانشآموزان و معلمان، محیطهای امن و محافظتشده باقی بمانند.
او همچنین تصریح کرد: امروز در کرانه باختری، مقامهای اسرائیلی بخشهایی از یک مدرسه را در جنوب الخلیل تخریب کردند؛ منطقهای که بیش از یک هزار ساکن فلسطینی آن تحت فشار برای ترک محل زندگی خود قرار دارند.
این سخنگوی سازمان ملل گفت: در سراسر کرانه باختری، بیش از ۸۰ مدرسه فلسطینی در حال حاضر با احکام تخریب یا دستورات مرتبط با آن مواجه هستند.
او گفت: تاکنون در سال جاری، شرکای آموزشی ما از طریق برنامههای جبرانی و آموزشهای تکمیلی به بیش از ۶۰ هزار دانشآموز در کرانه باختری خدمات ارائه کردهاند. آنها ۳۰ مدرسه را بازسازی کردهاند؛ برای بیش از دو هزار و ۶۰۰ دانشآموز و کارکنان آموزشی در مناطق پرخطر، کمکهای حملونقل و دیگر اقدامات حفاظتی فراهم کردهاند و همچنین کمکهای نقدی ویژه آموزش، حمایتهای روانیاجتماعی و کمکهای حقوقی ارائه دادهاند.
حق در ادامه گفت که متاسفانه بودجه بسیار محدود و کم است بهطوریکه تاکنون تنها کمی بیش از ۱۰ درصد از بودجه مورد نیاز برای حمایتهای آموزشی در سال جاری تامین شده است.