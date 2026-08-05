وزیران کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست اضطراری مجازی ضمن ابراز همبستگی با اسپانیا، خواستار کاهش تنش‌های سیاسی پیرامون سیاست‌های مهاجرتی نخست‌وزیر این کشور شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس بیانیه مطبوعاتی ایرلند که ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، وزرای کشور عضو اتحادیه اروپا در این جلسه درباره تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار این بحران به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این بیانیه آمده است که اقدام‌های اساسی باید شامل مقابله با شبکه‌های قاچاق مهاجر، تقویت روند بازگرداندن مهاجران غیرقانونی، استحکام‌بخشی به مرز‌های اتحادیه اروپا، توسعه مشارکت‌های عمیق‌تر با کشور‌های ثالث و ارتقای آینده‌نگری باشد.

بر اساس این بیانیه، این تدابیر همچنین باید توسعه سیستم‌های هشدار زودهنگام مانند جمع‌آوری اطلاعات درباره احتمال ورود گسترده مهاجران غیرقانونی پیش از رسیدن آنها به مرز و رصد رسانه‌های اجتماعی را در بر گیرد.

در همین ارتباط «مگنوس برونر» کمیسر امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا هدف از نشست اضطراری وزرای کشور عضو این اتحادیه را کاهش تنش‌ها با اسپانیا در بحبوحه واکنش‌های منفی گسترده در سراسر اروپا علیه سیاست‌های مهاجرتی سانچز عنوان کرد.

او با بیان اینکه اتحادیه اروپا در پی بحران مهاجرتی «سئوتا» در همبستگی کامل با اسپانیا می‌ایستد، افزود: این بحران آزمونی برای تاب‌آوری اروپا بود.

برونر خاطرنشان کرد: به عقیده من، اروپا قطعا از این آزمون سربلند بیرون آمده است چرا که مهاجران غیرقانونی موفق به ورود به منطقه شنگن نشدند و مساله امنیت در مرز به سرعت حل‌وفصل شد.

از سوی دیگر، «فرناندو گرانده مارلاسکا» وزیر کشور اسپانیا با استقبال از این مذاکرات اظهار کرد که اتحادیه اروپا اقدام‌های انجام‌شده اسپانیا را به رسمیت شناخته و اعلام کرده است که مادرید در حال پیگیری سیاستی مهم برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی در چارچوب مقررات این اتحادیه است.

او با بیان اینکه برگزاری این نشست برای همسو کردن رویکرد‌های کنونی و آینده اعضای اتحادیه اروپا ضروری بود، تصریح کرد: نتیجه این نشست رضایت‌بخش بود و به منزله قدردانی از تلاش‌های اسپانیا تلقی شد.

پس از ورود ناگهانی هزاران مهاجر غیرقانونی به شهر سئوتا و جان باختن دست‌کم ۶۷ نفر، مقام‌های اسپانیا از خروج گسترده مهاجران و برقراری مجدد امنیت در این شهر خبر دادند؛ این بحران که تنش‌های دیپلماتیک میان مادرید و رباط را تشدید کرده، دولت اسپانیا را بر آن داشت تا برای بررسی وضع مرزها، خواستار برگزاری نشست اضطراری اتحادیه اروپا شود.