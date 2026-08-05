سفارت چین در امریکا طرح جدید دولت ترامپ برای ممنوعیت واردات برخی تجهیزات الکترونیکی را محکوم و تاکید کرد: واشنگتن باید از تهدید و بدنام سازی شرکت های چینی دست بردارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دولت ترامپ در حال تدوین طرحی برای ممنوعیت واردات مدل‌های جدید تجهیزات چینی ترانسسیور‌های transceivers مراکز داده است.

در بیانیه سفارت چین آمده است: آمریکا باید «به صدای منطقی جامعه تجاری دو کشور گوش دهد» و پکن در صورت آسیب به منافعش، «تمام اقدامات لازم» را انجام خواهد داد.

کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا قصد دارد واردات این تجهیزات الکترونیکی را که نقش کلیدی در انتقال داده دارند، متوقف کند. مقامات آمریکایی مدعی اند؛ این اقدام با هدف جلوگیری از سرقت داده و نفوذ سایبری شرکت‌های چینی انجام می‌شود.

این ممنوعیت می‌تواند هزینه شرکت‌های ابری آمریکا را افزایش دهد و بازار جهانی این قطعات را تحت تأثیر قرار دهد.