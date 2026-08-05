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نمایش خیابانی نینوا به نویسندگی سیدکاظم فلاح زاده و کارگردانی رضا بین آبادی در سطح شهر اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد: نمایش خیابانی نینوا به نویسندگی سیدکاظم فلاح زاده و کارگردانی رضا بین آبادی در سطح شهر اجرا شد.
این نمایش خیابانی، روایتی تکاندهنده از آخرین لحظات زندگی «سنان بن انس»، قاتل امام حسین (ع) را به تصویر کشید. وی در عالم هذیان، گذشتهی خونآلود خود را از غرور جنگاوری تا سقوط در ننگ ابدی فریاد میزند.
این نمایش، روایتی پر از التهاب، اعتراف و فروپاشی یک جنایتکار در آستانهی مرگ میباشد.
گفتنی است این نمایش از تاریخ ۷ الی ۱۲ مرداد ماه در آستانه ایام اربعین شهادت اباعبدالله الحسین (ع) در بوستانهای سطح شهر اجرا شد.