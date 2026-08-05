به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ولی الله حیاتی درخصوص شنیده شدن صدای انفجار در منطقه شلمچه گفت: این خبر صحت ندارد و آرامش و امنیت کامل در مرزهای استان برقرار است.

وی با بیان اینکه تردد زائران اربعین حسینی در مرزهای شلمچه و چذابه بدون هیچگونه مشکلی درحال انجام است، تاکید کرد: هموطنان نگران‌نباشند و اخبار را فقط از طریق رسانه های معتبر و رسمی پیگیری کنند.

مرزهای شلمچه و چذابه در استان خوزستان دو گذرگاه تردد زائران اربعین حسینی هستند و در ایام اربعین اباعبدالله الحسین (ع) و‌ شهدای واقعه عاشورا تعداد زیادی از زوار ایرانی و خارجی از طریق این مرزها عازم عتبات عالیات در کشور عراق شدند.