مدیرعامل شرکت توسعه نیروی برق استانی یزد: با مشارکت ۲۶ اکیپ عملیاتی و ۵۲ نفر از نیرو‌های فنی، ۷۲ هزار کیلووات‌ساعت انرژی احیا و روشنایی ۱۴۸ معبر اصلی، بین‌جاده‌ای و پارک‌ها تعدیل و بهینه‌سازی شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمد جواد جلیلی افزود: در این مانور ۱۲۱ دستگاه کنتور معیوب تعویض، ۴۱ دستگاه کنتور مشترکین جدید نصب و یک مورد انشعاب غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شد که نقش مؤثری در کاهش هدررفت انرژی و صیانت از حقوق مشترکان دارد.

وی اضافه کرد: کارشناسان شرکت با انجام ۲۶ مورد تست دیماندی و تطبیق ضرایب CT با اطلاعات سامانه Billing مشترکین، نسبت به افزایش دقت اندازه‌گیری و بهبود فرآیند‌های بهره‌برداری اقدام کردند.



این مسئول اظهار کرد:در بخش پایش مشترکان و تأسیسات نیز ۸ حلقه چاه کشاورزی، ۱۸ کنتور عادی و یک مسجد و مرکز فرهنگی مورد بازدید و تست قرار گرفت و ۲۳ ساعت نجومی نیز تنظیم شد تا مدیریت روشنایی و مصرف انرژی با دقت بیشتری انجام گیرد.