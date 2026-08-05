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نخستوزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تلآویو با پیشنویس پیشنهادی آمریکا درباره نوار غزه موافقت نکرده و ملاحظات خود را به واشنگتن ارائه داده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نخستوزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم با پیشنویس پیشنهادی آمریکا درباره نوار غزه موافقت نکرده و پس از دریافت آن، ملاحظات و اصلاحات مورد نظر خود را به طرف آمریکایی ارائه کرده است.
«بنیامین نتانیاهو» گفت که رژیم صهیونیستی بر تحقق اهداف امنیتی خود اصرار دارد و تا زمان خلع سلاح کامل جنبش حماس، از خطوط استقرار خود در نوار غزه عقبنشینی نخواهد کرد.
نتانیاهو همچنین گفت که به نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی دستور داده شده است هر اقدامی را که برای دفاع از نظامیان، شهرکنشینان و سرزمینهای اشغالی لازم میدانند، انجام دهند.
نخستوزیر رژیم صهیونیستی با اشاره به رایزنیهای انجامشده با واشنگتن، افزود: «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا و تیم او بر این باورند که امکان خلع سلاح حماس و تبدیل نوار غزه به منطقهای عاری از سلاح وجود دارد و تلآویو در حال بررسی این موضوع است.
این اظهارات درحالی بیان شده است که پیشتر سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد که «ایال زمیر» رئیس ستاد ارتش این رژیم دستور محدود شدن عملیات تهاجمی در نوار غزه را صادر کرده است.
این منبع گفت که این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که «شورای صلح» اعلام کرد رژیم صهیونیستی باید عملیات ترور را متوقف کند.
به گفته این منبع نظامی، ارتش رژیم صهیونیستی تأکید کرده است که این تصمیم بر اساس دستورالعملهای صادرشده از سوی مقامات سیاسی اتخاذ شده است.
پیشتر یک منبع مسئول در جنبش حماس اعلام کرده بود که این جنبش و گروههای فلسطینی به آنچه درباره اجرای مرحله دوم توافق آتشبس مورد توافق قرار گرفته است، از جمله تعهدات همه طرفها، پایبند هستند.
این منبع تصریح کرد که حماس منتظر پاسخ روشن و رسمی نیکولای ملادینوف و میانجیگران درباره آنچه توافق شده، است.
این اظهارات، در واکنش به اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و بیانیه شورای صلح غزه بعد از سفر ملادینوف به اراضی اشغالی مطرح شد.
آنها خواهان خلع سلاح غزه قبل از عقب نشینی کامل ارتش رژیم صهیونیستی از نوار غزه شدند.