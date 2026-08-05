اوقات شرعی ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱ صفر ۱۴۴۸ هجری قمری و ۵ آگوست ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۴ و ۶ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۳۴ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۲۱ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۹ و ۸ دقیقه

اذان مغرب: ۱۹ و ۲۶ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۸ دقیقه

ذکر روز چهارشنبه:

۱۰۰ مرتبه یا حی و یا قیوم

حدیث روز:

پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: الهَدِيَّةُ تُذهِبُ الضَّغائنَ مِن الصُّدورِ.

هدیه دادن، کینه‌ها را از سینه‌ها مى برد. (میزان الحکمة، ح ۲۱۲۰۰)

احکام شرعی:

نااميدى از توبه

سوال: اگر كسى در زندگى اشتباه كند، آيا خدا او را مى‌بخشد يا بايد نااميد شد؟

جواب) توبه حقيقى و جدى به پيشگاه خداوند غفار، موجب بخشيده شدن گناه (اگرچه كبيره باشد) مى‌شود و نااميد شدن از حضرت حق، خود گناه است ولى بايد توجه داشت كه اگر حق الناس در ميان است، بايد پرداخت شود و نيز چنانچه حق الله از قبيل قضاى نماز يا روزه بر عهده شخص است بايد جبران شود. (استفتائات مقام معظم رهبری)