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عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با رد ادعاها درباره انگیزههای این جنبش، تأکید کرد اقدامات انصارالله در دفاع از مطالبات مردم یمن و مقابله با محاصره این کشور انجام میشود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «محمد الفرح» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در واکنش به ادعاهایی مبنی بر اینکه تحرکات این جنبش در حمایت از ایران انجام شده است، تأکید کرد: این سخنان پاسخی است به همه کسانی که مدعی هستند اقدامات ما به خاطر ایران بوده است؛ ما بارها تأکید کردهایم که از یک مسئله اصیل و ریشهدار حرکت میکنیم؛ چه در مطالبات خود که مطالبات مردم یمن و در راستای منافع یمنیها است و چه در مواضع سیاسیمان. محاصرهای که خواستار پایان یافتن آن هستیم، فرودگاهها و بنادر یمن را هدف قرار داده است، نه اینکه برای رفع محاصره فرودگاههای ایران مطالبهای داشته باشیم.
الفرح افزود: از این رو؛ برخلاف رژیم عربستان سعودی که سیاستهای خود را بر اساس خواستههای بیرونی تنظیم میکند، ما نماینده یا عامل هیچ طرفی نیستیم و از هیچ دستور خارجی تبعیت نمیکنیم.
او همچنین درباره روابط انصارالله با جمهوری اسلامی ایران و دیگر جریانهای محور مقاومت گفت: رابطه ما با ایران و دیگر طرفهای محور جهاد و مقاومت، رابطهای است که به آن افتخار میکنیم؛ زیرا برپایه ارزشها و اصول اصیل اسلامی شکل گرفته و بر مبنای وابستگی یا خدمت به دشمنان نیست؛ همانگونه که رژیم سعودی روابط خود را بر اساس منافع و دیکتههای آمریکا و رژیم صهیونیستی بنا کرده است.
عضو دفتر سیاسی انصارالله تصریح کرد: این روابط عربستان با آمریکا و رژیم صهیونیستی است که باید مورد نکوهش قرار بگیرد، با دیده تحقیر به آن نگریسته شود و بهعنوان خیانت و خنجری از پشت به امت اسلامی با آن برخورد شود.
الفرح در ادامه تأکید کرد: ما از ارتباط خود با محور جهاد و مقاومت نهتنها شرمنده نیستیم، بلکه به آن افتخار میکنیم و دیگران را نیز تشویق میکنیم روابط خود را بر پایه حمایت از مظلومان و رهایی از سلطهگری آمریکا و رژیم صهیونیستی بنا کنند؛ زیرا این همان مسیر طبیعی انسان آزاده و مسلمان آگاه به رهنمودهای الهی در قرآن کریم است.