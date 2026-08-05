حادثه در متروی مشهد، بدون هیچگونه تلفات انسانی
برخورد یکی از قطارهای خط ۲ مترو مشهد با انتهای تونل ایستگاه فکوری، تلفات جانی نداشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، داوود همتیان؛ مدیرعامل شرکت بهرهبرداری قطارشهری مشهد با تشریح جزئیات حادثه گفت: سیزدهم مردادماه قطار پس از کاهش سرعت، در انتهای مسیر با پایان تونل برخورد کرد. بررسیهای اولیه نشان میدهد این حادثه ناشی از نقص فنی در تجهیزات نبوده و احتمالا راهبر در چند لحظه هوشیاری خود را از دست داده و علت این حادثه صد در صد خطای انسانی بوده است. با این حال، برای اعلام نظر قطعی باید تصاویر کابین راهبری، فیلمهای ثبتشده و گزارشهای پزشکی بهطور کامل بررسی شود.
وی افزود: در زمان وقوع حادثه حدود ۱۵ مسافر در قطار حضور داشتند که خوشبختانه هیچیک دچار آسیب جدی نشدند و پس از انجام اقدامات درمانی سرپایی، محل را ترک کردند.
همتیان گفت: راهبر پس از حادثه برای مدتی هوشیاری خود را از دست داده بود، اما بر اساس اطلاعات اولیه، دچار ضربه مغزی نشده است. احتمال شکستگی در ناحیه پا وجود دارد و نتایج نهایی آزمایشها و بررسیهای پزشکی تا پایان امشب مشخص خواهد شد.
وی افزود:راهبر قطار از ناحیه پا دچار آسیبدیدگی جزئی شده و بلافاصله توسط نیروهای امدادی به مرکز درمانی منتقل شده است. بر اساس آخرین گزارشها، وضعیت عمومی وی مساعد بوده و روند درمان ادامه دارد.
وی افزود: تمامی مسافران نیز در سلامت کامل هستند و هیچ آسیبی به آنان وارد نشده است. با رعایت الزامات ایمنی، استانداردهای بهرهبرداری و تمهیدات پیشبینیشده در شبکه متروی مشهد، این رخداد هیچ تأثیری بر ایمنی مسافران نداشته و خدماترسانی نیز با رعایت کامل ضوابط ایمنی ادامه یافته است.
وی تاکید کرد: خدماترسانی در ایستگاه فکوری و سراسر شبکه متروی مشهد طبق روال عادی ادامه دارد.