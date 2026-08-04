در حالی که منابع محلی از افزایش تحرکات نظامی در مرز عراق و سوریه خبر می‌دهند، فرمانده نیروهای مرزبانی عراق، تأکید کرد که وضع مرزها عادی است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نیرو‌های «ابومحمد جولانی» رئیس‌جمهور خودخوانده سوریه با استقرار یگان‌هایی از لشکر‌های ۷۲، ۶۶ و ۸۶ در منطقه البوکمال و امتداد مرز عراق، سطح آماده‌باش خود را افزایش داده‌اند.

منابع محلی اعلام کردند که وزارت دفاع جولانی وضعیت هشدار «ج» را اعلام کرده و نیرو‌های خود را در مرز مستقر کرده است. به گفته این منابع، به جنگجویان خارجی با تابعیت‌های ازبکی و چچنی در حومه ادلب نیز دستور افزایش آمادگی داده شده است.

همچنین منابع شبکه العربیه اعلام کردند ارتش سوریه بدون اعلام دلیل، وضعیت آماده‌باش نظامی اعلام کرده است. این منابع افزودند برخی گزارش‌ها این اقدام را به مناطق مرزی سوریه و عراق مرتبط می‌دانند، اما تاکنون علت دقیق این آماده‌باش مشخص نشده است.

در همین حال، یک منبع آگاه به «نایا» اعلام کرد که علت آماده‌باش نیرو‌های وابسته به دولت سوریه، بروز اختلافات داخلی و تلاش برای بازآرایی فرماندهان نظامی است.

در مقابل، عراق نیز تدابیر امنیتی خود را در مرز تقویت کرده و نیرو‌هایی از مرزبانی، ارتش و حشد الشعبی را به مناطق مرزی اعزام کرده است. همزمان، عملیات شناسایی و رصد اطلاعاتی با استفاده از پهپاد‌ها برای پایش تحولات مرزی در حال انجام است.

با این حال، محمد عبدالوهاب سکر السعیدی، فرمانده نیرو‌های مرزبانی عراق، تأکید کرد که وضع مرز‌ها عادی است و تحرکات نیرو‌های سوری با اطلاع و هماهنگی بغداد انجام می‌شود.

فرمانده مرزبانی عراق افزود: نیرو‌های عراقی با قدرت کنترل مرز‌ها را در اختیار دارند و تاکنون نیرو‌های سوری پاسگاه‌های مرزی خود را در امتداد مرز مشترک فعال نکرده‌اند.