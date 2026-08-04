در اقدامی کم‌سابقه، ۶ وزیر دولت پاکستان با حضور همزمان در سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلام‌آباد، با وزیر صنعت، معدن و تجارت، دیدار و بر گسترش همکاری‌های اقتصادی دو کشور تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیران پاکستانی در این دیدار با تأکید بر توسعه روابط اقتصادی، عزم دولت پاکستان را برای ارتقای همکاری‌های همه‌جانبه با جمهوری اسلامی ایران تا بالاترین سطح ممکن اعلام کردند.

سید محمد اتابک نیز با قدردانی از حضور وزیران پاکستانی، گفت: جمهوری اسلامی ایران با نگاه به افق‌های بلندمدت، از همه پیشنهاد‌های مطرح‌شده برای توسعه همکاری‌ها استقبال می‌کند و آمادگی دارد در کوتاه‌ترین زمان، نقشه راه اجرایی برای گسترش روابط اقتصادی دو کشور را تدوین کند.

در این دیدار، جام کمال خان وزیر بازرگانی، عبدالعلیم خان وزیر مواصلات و ارتباطات، رانا تنویر حسین وزیر امنیت غذایی و تحقیقات کشاورزی، محمد انور چودری وزیر دریانوردی، علی پرویز مالک وزیر نفت و منابع طبیعی و قیصر احمد شیخ وزیر سرمایه‌گذاری پاکستان حضور داشتند.