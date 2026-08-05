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سرپرست مرکز بهداشت شهرستان یزد از فعالیت ۶ مرکز تخصصی مشاوره شیردهی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، واعظ پور گفت: مادران میتوانند با دریافت خدمات مشاورهای رایگان، مشکلات دوران شیردهی را با همراهی کارشناسان برطرف کرده و شیردهی موفقتری را تجربه کنند.
وی اظهار داشت: در راستای حمایت از تغذیه با شیر مادر و ارتقای سلامت نوزادان، خدمات تخصصی و عمومی مشاوره شیردهی بهصورت هدفمند در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان یزد ارائه میشود.
وی افزود: هماکنون ۶ مرکز تخصصی مشاوره شیردهی در شهرستان یزد فعال است و خدمات تخصصی به مادران ارائه میدهد. همچنین در سایر مراکز خدمات جامع سلامت، کارشناسان واحد سلامت خانواده با بررسی وضعیت مادر و نوزاد، آموزشها و مشاورههای اولیه را ارائه کرده و در صورت نیاز، مادران را به مراکز تخصصی ارجاع میدهند.
سرپرست مرکز بهداشت شهرستان یزد با بیان اینکه این مراکز با هدف تسهیل دسترسی مادران به خدمات حمایتی راهاندازی شدهاند، گفت: مادران شیرده میتوانند با مراجعه به نزدیکترین مرکز خدمات جامع سلامت محل سکونت خود، از خدمات مشاورهای بهرهمند شوند و در صورت نیاز، برای دریافت خدمات تخصصی به یکی از مراکز تخصصی شیردهی معرفی شوند.
واعظپور با تأکید بر نقش تغذیه با شیر مادر در سلامت و رشد نوزاد، از مادران خواست با استفاده از خدمات مشاورهای موجود، دوران شیردهی را با آگاهی، آرامش و اطمینان بیشتری سپری کنند.
مراکز تخصصی مشاوره شیردهی فعال در شهرستان یزد شامل مرکز اکبری صفائیه، آزادشهر، امامشهر، شیخداد، خیرآباد و شاهدیه میباشد.