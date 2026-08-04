نماینده جریان مقاومت در مجلس لبنان از مواضع دولت در قبال تجاوزهای رژیم صهیونیستی انتقاد کرد و گفت نواف سلام به جای طرح اتهام علیه حزب‌الله، باید درباره روند مذاکرات و امتیازدهی به اشغالگران توضیح دهد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان در واکنش به اظهارات «نواف سلام» نخست‌وزیر این کشور اعلام کرد: باعث تعجب است که ارکان دولت فقط زمانی دچار حساسیت می‌شوند که گفته شود حاکمیت، آگاهانه یا ناآگاهانه، به رژیم صهیونیستی خدمت می‌کند.

«علی عمار» افزود: نواف سلام با شتاب، بار دیگر همان مواضع و اتهام‌های تکراری را علیه حزب‌الله مطرح کرده است، در حالی که چنین موضع‌گیری‌ها و لحنی در برابر جنایت‌های روزانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان دیده نمی‌شود.

عمار تأکید کرد که دولت لبنان در برابر نقض مداوم حاکمیت این کشور، تخریب روستاها، انفجار و ویرانی منازل، مزارع و زیرساخت‌ها و همچنین اظهارات مقام‌های رژیم صهیونیستی درباره مخالفت با خروج از جنوب لبنان، موضعی مشابه اتخاذ نکرده است.

او گفت: نخست‌وزیر لبنان که خود را از صحنه تصمیم‌گیری و اقدام کنار گذاشته، دیگر میان اشغالگری که حاکمیت لبنان را نقض و سرزمین آن را اشغال کرده و مقاومتی که از این کشور دفاع می‌کند، تفاوتی قائل نیست.

این نماینده حزب‌الله لبنان تصریح کرد: نواف سلام به جای پاسخ دادن به پرسش‌های اساسی مطرح‌شده از سوی دبیرکل حزب‌الله و استقبال از دعوت صادقانه او برای گفت‌و‌گو و وحدت موضع ملی در برابر اشغالگری، ترجیح داده است به طرح اتهام‌های بی‌اساس روی آورد.

عمار در ادامه پرسید: آیا روند امتیازدهی که دولت لبنان در پیش گرفته، هدیه‌ای رایگان به رژیم صهیونیستی نبوده است؟ آیا مشروعیت‌بخشی به اشغالگری، چشم‌پوشی از حق لبنان برای پیگرد جنایت‌های رژیم صهیونیستی و دشمنی با مقاومت در شرایطی که تجاوز‌ها همچنان ادامه دارد، به سود اشغالگران نیست؟

او همچنین از نخست‌وزیر لبنان خواست اعلام کند که مذاکرات مستقیم تاکنون چه دستاورد ملی برای لبنان جز تداوم وقت‌کشی، تجاوز‌ها و امتیازدهی، داشته است.

عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پایان تأکید کرد: بهتر بود نواف سلام به جای فرار از پاسخگویی با ادبیات اتهامی، به این پرسش‌ها پاسخ دهد، دعوت به گفت‌و‌گو را با مسئولیت‌پذیری بپذیرد، از امتیازدهی‌های رایگان جلوگیری کند و برای دفاع از لبنان و حاکمیت آن، تلاش‌ها را یکپارچه سازد.

این مواضع پس از آن مطرح شد که نواف سلام ادعا کرده بود که حزب‌الله در تلاش است همچنان تصمیم‌گیری دولت را در اختیار بگیرد و کسانی که لبنان را به محور‌های خارجی گره زده‌اند، نباید از حاکمیت سخن بگویند.

آغاز مذاکرات دولت لبنان و رژیم صهیونیستی در رم

این اظهارات درحالی بیان شده است، روز نخست دور جدید گفت وگوها میان لبنان و رژیم صهیونیستی سه‌شنبه در رم برگزار شد. این دور از مذاکرات قرار است تا پنجشنبه ادامه یابد.

بر اساس اعلام وزارت خارجه آمریکا در این دور از گفت‌وگوها، موضوع عقب‌نشینی نیرو‌های اسرائیلی از جنوب لبنان، گسترش روند اجرای مناطق آزمایشی، حل‌وفصل مسائل مرزی باقی‌مانده و دستیابی به توافقی جامع در زمینه صلح و امنیت مورد بررسی قرار می گیرد.

در مذاکراتی که پیش‌تر در ماه ژوئن در واشنگتن برگزار شد، دو طرف بر سر چارچوبی شامل خلع سلاح حزب‌الله، عقب‌نشینی تدریجی نیرو‌های اشغالگر از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این مناطق، ابتدا در قالب «مناطق آزمایشی»، به توافق اولیه رسیدند.

با این حال تاکنون نه تنها هیچ نشانه‌ای از پیشرفت در روند گسترش عقب‌نشینی آزمایشی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان مشاهده نشده است؛ بلکه رژیم اشغالگر به تجاوزات خود همچنان ادامه می دهد.

در همین خصوص، روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی اعلام کرد که ارتش رژیم اسرائیل دست‌کم هفت پایگاه نظامی در جنوب لبنان ایجاد کرده است.

این روزنامه صهیونیستی در این گزارش افزود: ارتش در حال ایجاد یک جاده جدید در جنوب لبنان برای اهداف نظامی است.

بر اساس این گزارش، ارتش رژیم اسرائیل ساختمان زندان الخیام در جنوب لبنان را ویران و در مکان آن یک پایگاه نظامی تاسیس کرده است.

رژیم صهیونیستی برای غیرقابل سکونت کردن مناطق جنوبی لبنان، به صورت هدفمند در حال تخریب مناطق مسکونی و همه زیرساخت‌های آن است.

هم‌زمان، شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنرانی تلویزیونی اخیر خود تأکید کرد که مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی «جز ننگ، تحقیر و امتیازدهی‌های پی‌درپی» دستاوردی برای لبنان نخواهد داشت.

او همچنین از ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان انتقاد کرد و گفت که او به‌جای ایفای نقش وحدت‌بخش، رویکردی جانبدارانه در پیش گرفته است.

دبیرکل حزب‌الله همچنین مسئولان لبنانی را متهم کرد که با ادامه این مذاکرات، به رژیم صهیونیستی امتیازات سیاسی داده‌اند.