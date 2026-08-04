میدان داری ساکنان و گردشگران کیش در صد و پنجاه و هفتمین شب از حماسه خیابان

میدان داری ساکنان و گردشگران کیش در صد و پنجاه و هفتمین شب از حماسه خیابان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ساکنان و گردشگران پس از برگزاری کاروان خودرویی و موتوری با اجتماع در حسینیه خیابان میدان ساحل با اهتزار پرچم‌های قرمز یا لثارات الخامنه‌ای و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بر خونخواهی رهبر شهید انقلاب تاکید کردند.

شرکت کنندگان با مشت‌های گره کرده فریاد استکبارستیزی و مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند و خشم و انزجار خود را از دو رژیم تروریستی و کودک کش امریکا و صهیونیستی اعلام کردند.