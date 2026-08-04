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ساکنان و گردشگران کیش با حضور در اجتماع شبانه مردمی حسینیه خیابان میدان ساحل کیش با حمایت از نیروهای مسلح بار دیگر با رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ساکنان و گردشگران پس از برگزاری کاروان خودرویی و موتوری با اجتماع در حسینیه خیابان میدان ساحل با اهتزار پرچمهای قرمز یا لثارات الخامنهای و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بر خونخواهی رهبر شهید انقلاب تاکید کردند.
شرکت کنندگان با مشتهای گره کرده فریاد استکبارستیزی و مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند و خشم و انزجار خود را از دو رژیم تروریستی و کودک کش امریکا و صهیونیستی اعلام کردند.