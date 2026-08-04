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سرپرست تیم عملیاتی آتشنشانی کرج مستقر در مرز مهران از مهار سریع حریق علفزار در کمربندی غربی به سمت پایانه مرزی مهران خبر داد و گفت: اقدام بهموقع آتشنشانان مانع از گسترش حریق و سرایت آن به پارکینگ خودروهای زائران شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، احمد ابوالفتحی گفت: در پی اعلام وقوع حریق علفزار در کمربندی غربی به سمت پایانه مرز مهران، نیروهای عملیاتی این سازمان بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: پس از حضور در محل، مشخص شد حریق در علفزار زیر دکل اصلی انتقال برق رخ داده است. آتشنشانان با رعایت کامل اصول ایمنی، عملیات کنترل و اطفای حریق را آغاز کرده و در کوتاهترین زمان ممکن آتش را به طور کامل مهار کردند.
ابوالفتحی با اشاره به حساسیت محل حادثه تصریح کرد: با توجه به مجاورت محل حریق با پارکینگ خودروهای زائران، حضور سریع و اقدام بهموقع نیروهای عملیاتی آتشنشانی کرج از گسترش آتش و سرایت آن به خودروهای مستقر در پارکینگ جلوگیری کرد.
وی خاطرنشان کرد: این حادثه هیچگونه خسارت جانی یا مالی در پی نداشت و آمادگی کامل تیم عملیاتی آتشنشانی کرج مستقر در پایانه مرز مهران، نقش مؤثری در حفظ ایمنی زائران و پیشگیری از وقوع حوادث گستردهتر ایفا کرد.