به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، آستان مقدس امام حسین (ع) از برگزاری موفق مراسم اربعین خبر داد و بر استمرار خدمات رسانی به زائران تا خروج آخرین زائر تاکید کرد.

از سوی دیگر «نصیف الخطابی» استاندار کربلا اعلام کرد: بیش از ۲۲ میلیون زائر، به زیارت اربعین مشرف شدند که پنج میلیون نفر از آنها زائران خارجی بودند.

او با تجلیل از نقش نخست وزیر عراق در پیگیری طرح زیارت اربعین، اعلام کرد: ۲ هزار و ۴۰۰ موکب خارجی در مراسم شرکت کردند.

نصیف الخطابی» گفت: امسال ۱۶ هزار موکب حسینی در این استان به زائران اربعین خدمت کردند و اداره بهداشت استان کربلای معلی نیز با کمک دیگر وزارتخانه ها به هفت میلیون زائر خدمات درمانی عرضه کرده است.

رئیس واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق هم از موفقیت آمیز بودن طرح امنیتی ویژه مراسم اربعین خبر داد و گفت: ۵ میلیون زائر خارجی از ۱۷۲ کشور در مراسم اربعین حضور یافتند.

«سعد معن» گفت: طرح ویژه اربعین بر جلوگیری از نظامی کردن شهر‌ها استوار بود. بیش از ۲۲۶ هزار افسر و کارمند در طرح امنیتی ویژه زیارت اربعین مشارکت داشتند. در مراسم اربعین بر اثر حوادث رانندگی ۳۴ عراقی و ۱۲ خارجی درگذشتند.

سازمان الحشد الشعبی عراق نیز روز سه‌شنبه جزئیات طرح موفق امنیتی، خدماتی و فرهنگی خود را برای تأمین امنیت و تسهیل حرکت میلیون‌ها زائر در طول زیارت اربعین اعلام کرد و از مشارکت بیش از ۷۰ هنگ نظامی و بیش از ۲۴ هزار نفر از کارکنان در امتداد مسیر‌های زیارتی و گذرگاه‌های مرزی خبر داد.