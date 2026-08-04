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راهپیمایی دلدادگان حسینی در قم

همزمان با اربعین حسینی، پیاده‌روی جاماندگان اربعین از ابتدای بلوار پیامبر اعظم(ص) به سمت مسجد مقدس جمکران برگزار شد.
عکاس :رضا رمضانی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ - ۲۳:۲۸
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برچسب ها: اربعین ، جاماندگان ، راهپیمایی اربعین
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