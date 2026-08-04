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مراسم تشییع و خاکسپاری پیگر مطهر سرباز وظیفه شهید ابوالفضل گودرزی در شهرستان دزپارت استان خوزستان باحضور جمعی از مسئولان و مردم شهیدپرور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عصر امروز، سه شنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۵، مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر سرباز وظیفه ابوالفضل گودرزی باحضور جمعی از مسئولان و خانواده شهدا و ایثارگران و مردم شهیدپرور و قدرشناس در شهرستان دزپارت برگزار شد.
سرباز شهید ابوالفضل گودرزی از سربازان ارتش جمهوری اسلامی ایران، از اهالی شهرستان دهدز، در جریان درگیری با نیروهای مسلح معاند در منطقه مرزی مریوان، به درجه رفیع شهادت نائل آمد و به جمع شهدای مدافع امنیت کشور پیوست.