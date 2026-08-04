وزارت خارجه یمن در بیانیه‌ای از کشورهای ضامن آتش بس در نوار غزه خواست تا سکوت خود را در مقابل نقض مکرر آتش بس بشکنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت خارجه یمن در این بیانیه افزود: اقدامات شورای ترامپ (شورای به اصطلاح صلح غزه) در نقض توافق، نشان دهنده ماهیت واقعی، انگیزه‌ها و اهداف آن است.

این وزارتخانه اضافه کرد: فضای نشست اعضای این شورا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر جنایتکار (رژیم) اسرائیل، پرده از روابط آنها برداشت.

در ادامه این بیانیه آمده است که طرف‌های ضامن باید سکوت خود را بشکنند و افکار عمومی منطقه و جهانی را در جریان واقعیت ماجرا بگذارند.

وزارت خارجه یمن افزود: شورای صلح غزه بهتر بود که نقض‌های مداوم بند‌های توافق از سوی دشمن اسرائیلی و در راس آن کشتار روزانه ملت فلسطین را متوقف کنند.

این وزارتخانه تصریح کرد: ملت فلسطین با همه گروه‌ها و جریان‌های مجاهد و وفادار به آرمان مقدس و خون هزاران شهید، به هیچ قیمتی تسلیم نخواهند شد.

وزارت خارجه یمن در پایان این بیانیه اعلام کرد که یمن و دیگر اعضای محور قدس، جزئی از این نبرد هستند و فلسطین در مقابل جنایتکاران تنها نیست و موضع ملت یمن در قبال مساله اصلی امت اسلامی، ثابت و تغییر ناپذیر است.