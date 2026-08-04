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تداوم حماسه آفرینی ایرانی ها در سنگر خیابان

مردم ولایتمدار ایران در یکصد و پنجاه و ششمین شب حضور مستمر در خیابان‌ها، تداوم میدان‌داری و مقاومت خود را برآمده از فرهنگ عاشورا و پیروی از سیره سیدالشهدا (ع) دانستند و بر استمرار این حضور تا تحقق عدالت و عزت ملی تأکید کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۳- ۲۲:۲۴
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برچسب ها: اجتماعات مردمی ، حمایت از ایران ، اقتدار ایران ، وحدت
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