به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شبکه سی جی تی ان سه‌شنبه گزارش داد که یک کشتی باری هندی پس از حمله پهپادی در ۱۳ مایل دریایی (۲۴ کیلومتری) ساحل الحدیده در یمن غرق شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، کشتی تجاری «فایزی نوری اولیا» در حالی که در فاصله حدود ۱۳ مایل دریایی جنوب شهر الحدیده در حال حرکت بود، هدف حمله یک قایق انفجاری قرار گرفت. این حمله به اصابت مستقیم به کشتی و غرق شدن آن در آب‌های بین‌المللی منجر شد.

یونهاپ به نقل از رسانه وابسته به نیرو‌های مستقر در عدن، نوشت، ۱۴ خدمه کشتی نجات پیدا کردند.

طبق این گزارش، ۱۳ نفر از خدمه دارای تابعیت هند و یک نفر دیگر تبعه یمن بوده است.

تا زمان انتشار این خبر، هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

وزیر کشتیرانی هند تائید کرد که برخورد یک پرتابه یک کشتی هندی را در نزدیکی آب‌های یمن غرق کرده است.