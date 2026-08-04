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مراسم جاماندگان اربعین در سراسر ایران با شور و شعور حسینی برگزار شد

جاماندگان اربعین حسینی در سراسر ایران، امروز همقدم شدند با زائران اباعبدالله علیه السلام و با نیت قدم گذاشتن در مسیر کربلا، دل به جاده عاشقی زدند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۳- ۲۲:۱۲
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برچسب ها: مراسم جاماندگان اربعین ، جاماندگان اربعین ، اربعین حسینی
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