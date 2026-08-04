رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات آذربایجان شرقی از فعالیت ۴۸ موکب استان در عراق و مسیر‌های منتهی به کربلای معلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،داداش‌زاده در بازدید از موکب بقیه‌الله اعظم شهرستان آذرشهر در مسیر نجف به کربلا اظهار کرد:امسال ۴۸ موکب از آذربایجان شرقی در محور‌های منتهی به کربلا مستقر شده‌اند و به زائران اربعین حسینی خدمات ارائه می‌کنند.

وی افزود:موکب‌های استان در بخش‌های اسکان، اطعام، خدمات پزشکی و درمانی، تعمیرات، خدمات فرهنگی و رسانه‌ای به صورت شبانه‌روزی در خدمت زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات آذربایجان شرقی با قدردانی از تلاش‌های خادمان موکب بقیه‌الله اعظم آذرشهر گفت: تنوع خدمات ارائه‌ شده در این موکب و میزبانی شایسته از زائران اربعین حسینی اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است.

داداش‌زاده همچنین بر تداوم خدمت‌رسانی مطلوب موکب‌های استان تا پایان ایام اربعین تاکید کرد.