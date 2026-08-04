به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمال شیبه با اشاره به ترویج فرهنگ نیکوکاری و سنت حسنه دستگیری از نیازمندان همزمان با ایام اربعین گفت: عشق به سید و سالار شهیدان، امام حسین (ع)، فرصتی مغتنم برای گره‌گشایی از کار نیازمندان و ترویج روحیه ایثار و انفاق است.

جذب حامیان در پویش «به عشق حسین (ع)»

وی افزود: همزمان با اربعین و در راستای ترویج فرهنگ نیکوکاری و دستگیری از نیازمندان، پویش یتیم‌نوازی «به عشق حسین(ع)» با هدف جذب حامیان طرح اکرام ایتام و محسنین با هدف حمایت مادی و معنوی از فرزندان معنوی کودک و نوجوان یتیم و محسنین در استان در حال انجام است.

شیبه ادامه داد: مردم نیکوکار به منظور پیوستن به طرح اکرام ایتام و محسنین می‌توانند عدد یک 1 را به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۶۱ ارسال کنند و همچنین ثبت‌نام حامیان طرح اکرام از طریق سایت اکرام به آدرس Ekram.emdad.ir و بازوی «حامی باش» در پیام‌رسان بله، در این پویش مشارکت کنند.

اعزام زیارت‌اولی‌ها در پویش «شوق زیارت»

مدیر کل کمیته امداد خوزستان در ادامه به اجرای پویش «شوق زیارت» با هدف اعزام مددجویان زیارت اولی به عتبات عالیات ، با مشارکت خیرین و نیکوکاران اشاره کرد و بیان داشت: در راستای توانمندسازی فرهنگی و راتقای روحیه معنوی خانواده‌های تحت حمایت، تقویت باورهای دینی و ایجاد نشاط معنوی در میان خانواده‌های تحت حمایت ، کمیته امداد مددجویان را در طول سال به سفرهای معنوی و زیارت امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) اعزام می‌کند

هدفمندسازی صدقات سفر در پویش «نسیم حسینی»

شیبه با اشاره به استقرار پایگاه‌های جمع‌آوری صدقات و نذورات در پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه، تصریح کرد: پویش نسیم حسینی، مهر حسینی با هدف هدفمندسازی و هدایت مشارکت‌های صدقات و نذورات زائران حسینی، که به نیت سلامت سفر و ادای نذورات پرداخت می‌شود، با اولویت‌بندی در اختیار نیازمندان تحت حمایت، به‌ویژه در مناطق محروم استان قرار گیرد.

وی می گوید: خیرین می‌توانند از طریق کد دستوری #۰۶۱*۸۸۷۷*، شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۴۰۵۷۵ صندوق امداد ولایت، نرم‌افزار صدقه من با هر توان مالی با نیازمندان استان مشارکت داشته باشند.