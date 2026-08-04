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مراسم جاماندگان اربعین در تهران

همزمان با برگزاری حماسه بی نظیر و با شکوه اربعین حسینی در عراق، مراسم جاماندگان اربعین حسینی هم با شعار باید برخاست در تهران برگزار شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۳- ۲۱:۵۲
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برچسب ها: جاماندگان اربعین ، اربعین حسینی ، مراسم جاماندگان اربعین
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