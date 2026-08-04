همزمان با اربعین حسینی بیست‌ویکمین اجتماع مردمی حسین‌چیلر با حضور پرشور عزاداران، مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم در تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی در اجتماع مردمی حسین‌چیلر با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم مسیر بندگی و رسیدن به رضایت الهی را در تبعیت از سیره اهل‌بیت (ع) دانست و اظهار کرد: نهضت عاشورا، روشن‌ترین جلوه ایمان، ایثار و بندگی خالصانه در برابر پروردگار است و قیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) الگویی ماندگار برای همه آزادگان جهان به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل افزود: فرهنگ عاشورا تنها به سوگواری محدود نمی‌شود، بلکه مکتبی انسان‌ساز است که روح مسئولیت‌پذیری، عدالت‌خواهی، استقامت و دفاع از ارزش‌های الهی را در جامعه زنده نگه می‌دارد و نسل‌های آینده را با حقیقت دین آشنا می‌سازد.

وی با تاکید بر جایگاه ویژه اربعین در فرهنگ اسلامی خاطرنشان کرد: راهپیمایی عظیم اربعین نماد وحدت، همدلی و تجدید بیعت با آرمان‌های سیدالشهدا (ع) است و هر چه این حرکت با معرفت، اخلاص و عمل به دستورات دینی همراه باشد آثار تربیتی و اجتماعی آن عمیق‌تر خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی تصریح کرد: امروز پیام عاشورا مرز‌های جغرافیایی را درنوردیده و ملت‌های آزاده با الهام از مکتب حسینی در برابر ظلم و استکبار ایستاده‌اند و این سرمایه عظیم معنوی باید به بهترین شکل به نسل جوان منتقل شود.

حجت‌الاسلام جلیلی امام جمعه شهرستان اهر نیز در این اجتماع اربعین حسینی را بزرگترین نمایش عشق، وفاداری و همبستگی امت اسلامی توصیف کرد و گفت:جلوه‌ای از اقتدار فرهنگی و معنوی جهان اسلام و پاسخی روشن به دشمنان دین و ارزش‌های الهی است.

وی با تجلیل از ایثار خانواده‌های معظم شهدا، بر تداوم راه شهیدان و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تاکید کرد.

گفتنی است در این مراسم از جمعی از پیرغلامان اهل‌بیت (ع) و خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی اخیر تجلیل شد.